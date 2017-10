Conectează-te la energia vieţii!

Conectează-te la energia vieții!

Nimeni n-a descoperit covorul fermecat care să ne ducă unde dorim. Asta nu ne împiedică să lucrăm cu acea mică parte din noi care nu acceptă plictiseala și să o utilizăm pentru a convinge și restul personalității noastre să se avânte în curentul vieții. Cam acesta ar putea fi motto-ul cărții „Transformarea sentimentelor - o condiție a succesului”, prin care Frances Wilks, psihotera-peut, profesor, femeie cu o bogată activitate în televiziune, director al Programelor de Dezvoltare Perso-nală la City University, încearcă să atragă atenția că plictiseala, un sentiment sofisticat, nu înseamnă nicidecum lipsa resurselor interi-oare, ci doar blocarea accesului la ele. A trecut vremea cărților? „În liceu, printre noi era o modă să citim cât mai multe cărți, iar duminica să ne autosechestrăm în biblioteci, iar după ore îndelungi de lectură, să plecăm și cu două-trei cărți sub braț. He, he, a trecut vremea cărților! Numai asta aud de la fiica mea, elevă de liceu acum, bună la învățătură, dar care nu vede cu ochi buni obiceiul meu de a-i cumpăra mereu cărți tipărite. Spune că le are de-a gata pe internet, să nu mai dau banii pe ele, dar eu nu mă pot lecui de obiceiul ăsta de suflet!” – ni s-a confesat prof. Gabriela Simion (46 ani). Indiferent de tehnica modernă, simplul gest de a deschide o carte și a începe să citești fie și câteva rânduri te încurajează să parcurgi și alte pagini, care te pot ajuta să regăsești o scânteie pentru a fi din nou interesat de prezent. În ultimă instanță, hotărârea de a trăi emoția prezentului, așa cum este el, plin de incertitudini, este considerată - și nu doar de către Frances Wilks – cel mai bun antidot pentru plictiseală. Cum să ieși din hibernare În această perioadă de criză, când mulți și-au pierdut locul de muncă, e foarte stresant să stai toată ziua în casă și să te simți inutil. Și pentru această categorie mai puțin norocoasă, specialiștii au soluții, și nu e vorba de lucruri sofisticate, ci de chestii mici, care stau la îndemâna oricui. Înainte de orice, statul acasă nu trebuie să ne devieze de la vechiul program, ideal fiind să ne trezim aproximativ la aceeași oră și să încercăm să fim folositori, făcând diverse lucruri prin casă, curte sau balcon. Apoi, un sfert de oră de gimnastică, plimbări în aer liber, cât mai puțin televizor și cât mai multă lectură vă pot scoate din hibernare și vă vor ajuta să vedeți lumea în culori mai roz. La fel de bine este să evitați subiectele problemă, gen criză, șomaj etc., pentru că toate astea duc la depresie colectivă și e mare nevoie ca măcar unul din familie să rămână optimist, atitudine care dă speranțe și celorlalți. Jucați jocuri colective, interactive, la care să participe cât mai multe persoane. Nu ezitați să mergeți în vizită, dar și să invitați prieteni, nu neapărat în week-end, fără să vă gândiți că nu aveți mare lucru de pus pe masă, căci un prieten adevărat nu vine numai la... plăcinte! Vizionați un film de comedie, pentru că râsul schimbă oricui starea de spirit. Atenție! Nu vă stresați că nu vă ajung banii, fiți mulțumiți cu câți aveți, chiar dacă sunt puțini, gândindu-vă că și în vremurile bune nu au fost suficienți pentru tot ce v-ați propus, așa că e bine să vă limitați la strictul necesar până vă găsiți ceva de muncă. Și mai ales nu vă comparați cu alții care au mai mult, pentru că ceea ce se vede la suprafață nu este întotdeauna și realitatea lucrurilor, cei cu mașini luxoase și case mari putând avea și ei probleme care le dau viața peste cap. Dacă nu aveți nicio datorie, simțiți-vă bogați! Și nu în ultimul rând, mulțumiți lui Dumnezeu pentru sănătate, redescoperiți dorințele ascunse, nu rămâneți blocați, zâmbiți, căci zâmbetul aduce speranță și bunăvoie și nu uitați că tot ce faceți împotriva plictiselii sau tristeții vă poate reconecta la energia vieții!