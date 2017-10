Conducerea asociaţiei de proprietari nu se implică

Deși îi plouă în apartament din cauza acoperișului deteriorat

Conducerea asociației de proprietari nu se implică

Administrarea unei asociații de proprietari presupune menținerea în siguranță a clădirii potrivit prevederilor legale și aducerea la cunoștința tuturor persoanelor care locuiesc în condominiu despre starea acesteia din punct de vedere al siguranței; funcționarea în bune condiții a tuturor instalațiilor, dotărilor și echipamentelor funcționale aferente imobilului etc. Se întâmplă, însă, de multe ori, ca proprietarii care locuiesc într-un bloc să nu-și cunoască toate drepturile sau obligațiile pe care le au, iar atunci când dau piept cu tot felul de probleme (deteriorarea acoperișului, a țevilor etc.) nu prea știu la ce ușă să bată. La fel de adevărat este că, nu de puține ori, și proprietarii foarte bine informați în legătură cu aceste lucruri se lovesc de nepăsarea celor plătiți să le reprezinte interesele. "Din cauză că locuiesc la ultimul etaj al blocului L52A - b-dul 1 Decembrie nr. 1918, din anul 1983, am avut întotdeauna probleme cu acoperișul, apartamentul meu fiind afectat în timpul ploilor și al ninsorilor. Exasperată de această situație, în anul 2002 am făcut reparații la acoperiș pe cont propriu (este adevărat că, după aceea, am fost despăgubită de locatari). Din păcate, lucrarea nu a ținut, iar problemele au început să fie din ce în ce mai mari, astfel că, la ora actuală, casa mea a devenit o ruină, mobila s-a degradat, iar atunci când plouă, trebuie să întrerup curentul electric, pentru a evita un incendiu. Am apelat la asociația de proprietari nr. 584, nu o singură dată, dar mereu mi s-a răspuns că locatarii nu vor să dea bani, iar la obținerea acestei locuințe trebuia să-mi asum și riscurile. Menționez că sunt văduvă și nu pot suporta pe cont propriu asemenea cheltuieli. De aceea, cu tot respectul pentru conducerea asociației de proprietari, îi rog, și pe această cale, să se implice în rezolvarea acestei probleme, pentru că am nevoie ca de aer de acest ajutor. Vecinii cunosc situația, au văzut dezastrul din casa mea și nu cred că ar avea ceva împotriva reparației acoperișului, însă domnul președinte nu s-a implicat încă în acest caz. Dacă domnia-sa ar fi fost în situația mea, tot la fel de nepăsător ar fi fost? Așa cum eu particip la toate îndatoririle față de asociație, la fel și asociația are răspunderi față de locatarii care-i plătesc toate serviciile prestate. În asentimentul meu sunt și vecinii mei, respectiv, Emil Apostol, de la etajul trei și Corneliu Macovache, de la etajul patru, care suportă aceleași consecințe din cauza acoperișului deteriorat." Se întâmplă, însă, de multe ori, ca proprietarii care locuiesc într-un bloc să nu-și cunoască toate drepturile sau obligațiile pe care le au, iar atunci când dau piept cu tot felul de probleme (deteriorarea acoperișului, a țevilor etc.) nu prea știu la ce ușă să bată. La fel de adevărat este că, nu de puține ori, și proprietarii foarte bine informați în legătură cu aceste lucruri se lovesc de nepăsarea celor plătiți să le reprezinte interesele. Promisiuni, promisiuni... Alexandru Dima, președintele Asociației de proprietari nr. 584, a confirmat că Aiten Ungureanu s-a ocupat de repararea acoperișului blocului în urmă cu șase ani, însă, pe vremea aceea, altcineva era președinte al asociației, Totuși, după ce a devenit președinte, a convocat o adunare generală și i-a convins pe locatari să suporte cota parte cuvenită din cheltuielile presupuse de reparația acoperișului. Cu excepția unui singur proprietar, toți locatarii de pe tronsonul afectat au răspuns cererii respective. „I-am spus doamnei Ungureanu că anul acesta vreau să rezolv această problemă, deși lucrarea va costa în jur de 10.000 lei, dar vom folosi și ce sumă mai avem în fondul de reparații. Însă, chiar dacă legea spune că toți locatarii sunt obligați să contribuie, trebuie să stau de vorbă cu oamenii, pentru că acest fond de reparații trebuie și el recuperat. I-am spus doamnei că iarna nu face nimeni astfel de lucrări, mai ales că ea ar fi trebuit să aibă o garanție de zece ani de zile, dar din cauză că n-a fost bine executată, avem acum astfel de probleme. În concluzie, voi convoca o adunare generală, luna asta sau luna viitoare, și sper ca locatarii să fie de acord și să executăm această lucrare când starea vremii o va permite”. Vom reveni.