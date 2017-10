Condiţii pentru un teren construibil

Condiții pentru un teren construibil

„Aș vrea să construiesc o casă, mai mult pentru vară, pe un teren extravilan, care e aproape de localitate, dar primăria nu-mi dă voie, mi-a propus să-l trec în intravilan. Plus că mai sunt și alte cerințe, și toate costă. Am mai vă-zut case pe câmp, n-aș fi eu pri-mul. George V.”.v v vPentru ridicarea unei construcții, indiferent de natura acesteia, terenul pe care urmează a se ridica trebuie să fie declarat construibil. Or, după cum ne-a spus arhitectul Oana Nastireanu, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru ca un teren să fie construibil, trebuie îndeplinite mai multe condiții, după cum urmează:1. Să fie situat, neapărat, în intravilanul teritoriului pe raza căruia se află. În caz contrar, va trebui să fie scos din circuitul agricol și introdus în intravilan, evident, dacă acest lucru este posibil.2. Suprafața terenului trebuie să fie de minimum 150 mp pentru case înșiruite și 200 mp, pentru case izolate sau cuplate.3. Deschiderea la stradă trebuie să aibă minimum opt metri, pentru case înșiruite și 12 metri, pentru case izolate sau cuplate. Atenție, pentru a se putea ridica o construcție pe un teren, deschiderea la stradă a acestuia trebuie să fie mai mică decât adâncimea sa (lățimea la stradă să fie mai mică decât lun-gimea acestuia).4. Terenul nu trebuie să aibă probleme legate de structura pământului (pământ ce se poate tasa, teren pasibil la alunecări sau să fie situat pe locul unei foste gropi, canal etc). De precizat că toate datele cu privire la caracteristicile terenului se pot obține printr-un studiu geotehnic.5. De asemenea, pe terenul pe care urmează să se construiască nu trebuie să se găsească stâlpi de înaltă tensiune, alte obiective de utilitate publică sau care se află în raza de protecție a acestora.