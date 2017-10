Condamnaţi să rămână abonaţii RADET

Vox populi

Condamnați să rămână abonații RADET

Proprietarul unui apartament din Constanța care dorește să se debranșeze de la sistemul central de încălzire termică trebuie să treacă printr-un adevărat calvar până la obținerea documentației. De cele mai multe ori, însă, piedicile întâmpinate fac imposibil acest demers. Iancu Caramaci, domiciliat în municipiul Constanța, str. Dezrobirii nr. 161, bloc ID1A, ap. 19, et. 4, sc. A, este unul dintre proprietarii care dorește să se deconecteze de la sistemul central de încălzire. Marele lui ghinion este că, începând din acest an, debranșarea consumatorilor nu mai este permisă în absența unei surse alternative de energie termică. Pe de altă parte, obținerea aprobării de la RADET devine o chestiune aproape imposibilă din cauza documentației stufoase și a aprobărilor de tot felul care trebuie obținute de la cei care doresc să renunțe la acest sistem. Debranșarea - o operațiune aproape imposibilă Indignarea omului a depășit orice limită din cauza situației speciale care există în blocul său: încă din anul 2006, jumătate din numărul familiilor s-a debranșat de la RADET, iar aproximativ 70 la sută dintre acestea s-au racordat la rețeaua de gaze la instalația pentru aragaz, având girul tuturor locatarilor. „În acest an, însă, cererea mea și a altor patru familii, deși înregistrată la RADET cu câteva luni în urmă, a rămas fără rezolvare. Motivele: s-a găsit o sumă de circa 750 - 800 RON penalități din 2000 - 2001 ale asociației, nicidecum ale subsemnatului. Se caută tot felul de alte chichițe și erori nesemnificative, numai ca să fim purtați pe drumuri, să treacă timpul și să se bage apă în calorifere, iar noi să rămânem cu buza friptă. Părerea noastră este că, după cum se poartă cei de la RADET cu noi, se urmărește să ne pier-dem răbdarea și să abandonăm această idee. Dar noi suntem hotărâți să batem la orice ușă va fi nevoie, până ni se va rezolva problema. Înainte de a încheia, doresc să menționez că penalitățile pe care le-a avut asociația noastră au fost facturate în decembrie 2004, în momentul de față, administratorul asociației informându-ne că nu avem nici un fel de restanțe la plată. Ne-am putea mândri chiar că suntem una dintre asociațiile de proprietari serioase din acest oraș. Nu înțelegem de ce trebuie să fim obligați să rămânem toată viața abonații RADET, atâta vreme cât noi nu avem posibilități materiale să suportăm facturile enorme de la încălzire și nici nu dorim acest lucru?” RADET contraatacă… Potrivit regiei de termoficare, cererea de debranșare a locatarilor blocul ID1A, str. Dezrobirii nr. 161, nu se poate soluționa favorabil, nu din cauza unor „invenții ale RADET“, ci a condițiilor impuse de reglementările în vigoare pentru aprobarea de debranșări de la sistemul centralizat de furnizare a energie termice. Cu alte cuvinte, dosarul depus la RADET de proprietarul I. Caramaci nu a îndeplinit o serie de condiții, dintre care vom enumera câteva: l Analiza tehnică efectuată de către Biroul Contorizare a demonstrat că din totalul de 19 apartamente rămân racordate la sistemul de energie termică un număr de șapte apartamente. Pentru o suprafață radiantă de aproximativ 60 mp se impune o redimensionare a contorului de la Dn 32 la Dn 25, iar pentru apa caldă de consum un contor diametral Dn 20 l Referitor la penalitățile calculate pentru această asociație, RADET precizează că acestea au fost facturate la sfârșitul anului 2004 în conformitate cu dispozițiile art. 18 din OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea lo-cuinței, precum și a unor facilități pentru plata energiei termice, „deoarece asociația de proprietari din care face parte Iancu Caramaci nu și-a achitat la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice până la 31 decembrie 2004". Pe cale de consecință, verdictul RADET este necrutățor: dosarul în cauză nu a îndeplinit condițiile legale de debranșare și nu poate fi soluționat! Indiferent de motivațiile pe care le-ar invoca RADET, concluzia constănțenilor împiedicați în acest demers este clară: disperarea acestei regii că-și va pierde „obiectul muncii“. Pe de altă parte, oamenii nu înțeleg de ce debranșarea se face atât de ușor în cazul rău-platnicilor?Proprietarul unui apartament din Constanța care dorește să se debranșeze de la sistemul central de încălzire termică trebuie să treacă printr-un adevărat calvar până la obținerea documentației. De cele mai multe ori, însă, piedicile întâmpinate fac imposibil acest demers. Iancu Caramaci, domiciliat în municipiul Constanța, str. Dezrobirii nr. 161, bloc ID1A, ap. 19, et. 4, sc. A, este unul dintre proprietarii care dorește să se deconecteze de la sistemul central de încălzire. Marele lui ghinion este că, începând din acest an, debranșarea consumatorilor nu mai este permisă în absența unei surse alternative de energie termică. Pe de altă parte, obținerea aprobării de la RADET devine o chestiune aproape imposibilă din cauza documentației stufoase și a aprobărilor de tot felul care trebuie obținute de la cei care doresc să renunțe la acest sistem. Debranșarea - o operațiune aproape imposibilă Indignarea omului a depășit orice limită din cauza situației speciale care există în blocul său: încă din anul 2006, jumătate din numărul familiilor s-a debranșat de la RADET, iar aproximativ 70 la sută dintre acestea s-au racordat la rețeaua de gaze la instalația pentru aragaz, având girul tuturor locatarilor. „În acest an, însă, cererea mea și a altor patru familii, deși înregistrată la RADET cu câteva luni în urmă, a rămas fără rezolvare. Motivele: s-a găsit o sumă de circa 750 - 800 RON penalități din 2000 - 2001 ale asociației, nicidecum ale subsemnatului. Se caută tot felul de alte chichițe și erori nesemnificative, numai ca să fim purtați pe drumuri, să treacă timpul și să se bage apă în calorifere, iar noi să rămânem cu buza friptă. Părerea noastră este că, după cum se poartă cei de la RADET cu noi, se urmărește să ne pier-dem răbdarea și să abandonăm această idee. Dar noi suntem hotărâți să batem la orice ușă va fi nevoie, până ni se va rezolva problema. Înainte de a încheia, doresc să menționez că penalitățile pe care le-a avut asociația noastră au fost facturate în decembrie 2004, în momentul de față, administratorul asociației informându-ne că nu avem nici un fel de restanțe la plată. Ne-am putea mândri chiar că suntem una dintre asociațiile de proprietari serioase din acest oraș. Nu înțelegem de ce trebuie să fim obligați să rămânem toată viața abonații RADET, atâta vreme cât noi nu avem posibilități materiale să suportăm facturile enorme de la încălzire și nici nu dorim acest lucru?” RADET contraatacă… Potrivit regiei de termoficare, cererea de debranșare a locatarilor blocul ID1A, str. Dezrobirii nr. 161, nu se poate soluționa favorabil, nu din cauza unor „invenții ale RADET“, ci a condițiilor impuse de reglementările în vigoare pentru aprobarea de debranșări de la sistemul centralizat de furnizare a energie termice. Cu alte cuvinte, dosarul depus la RADET de proprietarul I. Caramaci nu a îndeplinit o serie de condiții, dintre care vom enumera câteva: l Analiza tehnică efectuată de către Biroul Contorizare a demonstrat că din totalul de 19 apartamente rămân racordate la sistemul de energie termică un număr de șapte apartamente. Pentru o suprafață radiantă de aproximativ 60 mp se impune o redimensionare a contorului de la Dn 32 la Dn 25, iar pentru apa caldă de consum un contor diametral Dn 20 l Referitor la penalitățile calculate pentru această asociație, RADET precizează că acestea au fost facturate la sfârșitul anului 2004 în conformitate cu dispozițiile art. 18 din OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea lo-cuinței, precum și a unor facilități pentru plata energiei termice, „deoarece asociația de proprietari din care face parte Iancu Caramaci nu și-a achitat la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice până la 31 decembrie 2004". Pe cale de consecință, verdictul RADET este necrutățor: dosarul în cauză nu a îndeplinit condițiile legale de debranșare și nu poate fi soluționat! Indiferent de motivațiile pe care le-ar invoca RADET, concluzia constănțenilor împiedicați în acest demers este clară: disperarea acestei regii că-și va pierde „obiectul muncii“. Pe de altă parte, oamenii nu înțeleg de ce debranșarea se face atât de ușor în cazul rău-platnicilor?