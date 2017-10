Concesiunea locului de veci, prelungită din oficiu?

Există tipuri de contracte care se prelungesc din oficiu, mai puțin cel de concesiune pentru un loc de veci. Totuși, chiar și după ce expiră, locul de veci poate fi reconce-sionat, însă numai în anumite condiții și cu achitarea unor taxe suplimentare, în funcție de timpul scurs de la momentul expirării.Așadar, persoanele care dețin un loc de veci în baza unui contract de concesiune ar trebui să-și noteze undeva data expirării documentului, pentru a nu uita acest lucru. Această vigilență le poate scuti de alergătură sau eventuale neplăceri, dar și de cheltuieli suplimentare.„Tatăl meu are un loc de veci în concesiune în Cimitirul Central. Acum șapte luni a expirat contractul, am aflat când am vrut să achit taxa anuală, că el nu se mai poate deplasa. Ca să-l prelungească, se cere de trei ori taxa, ne-au pus în vedere să ne grăbim. După mine, se profită că n-are omul de ales, dar nici chiar așa!” (Natalia Ionescu).Taxă triplăPotrivit Administrației Cimitirelor Constanța, taxa anuală de concesiune percepută în prezent de primărie pentru un metru pătrat concesionat diferă în funcție de… cota cimitirului (de exemplu, în Cimitirele Central și Municipal, prețurile sunt mai mari), dar și de existența unei cripte și de durata contractului. Dacă însă contractul expiră și au trecut mai mult de șase luni de la acest moment, există posibilitatea reînnoirii, cu condiția ca reconcesionarul să achite triplul taxei de concesionare, indiferent de cimitirul unde se află locul de veci.Prelungirea contractuluiCând un contract de concesiune se apropie de termenul final, cea mai avantajoasă formulă este prelungirea acestuia cu acordul părților. Prelungirea se poate face cu durata inițială a contractului dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de Regulamentul de organi-zare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța, aprobat de Consiliul Local, pe baza unei cereri înregistrate cu cel puțin cinci zile înainte de data expirării duratei de concesiune.Cât privește concesiunea cu durata expirată, și aceasta se poate reconcesiona de către fostul titular sau de către una din rudele care face dovada că este cea mai apropiată în grad cu fostul titular al locului de concesiune sau cu persoanele înhumate în respectivul loc. Încasarea taxei se va face prin grija Serviciului Administrare Cimitire din cadrul Primăriei Constanța.Renunțarea, altă opțiuneRegulamentul primăriei, pe de altă parte, dă posibilitatea titu-larului concesiunii să renunțe la contract. Poate face acest demers numai în timpul vieții și dacă în locul respectiv nu este înhumat nimeni. După renunțare, acel loc de veci poate fi concesionat altui solicitant.Taxele achitate nu se restituieÎnainte de a renunța, titularii ar trebui informați că taxele de concesionare deja achitate nu se restituie în cazul renunțării, întrucât nu i-a obligat nimeni la acest demers. Însă, noul concesionar va fi obligat să execute lucrări funerare definitive (cum sunt cripta, cavoul, eventual capelă), pe o perioadă de 25 sau de 49 de ani.ProcedurăCa și procedură de atribuire, locurile de înhumare din cimitirele aflate pe raza municipiului Con-stanța pot fi atribuite în concesiune la cererea cetățenilor, a organizațiilor nonguvernamentale care se ocupă de ocrotirea copiilor, a persoanelor cu dizabilități sau defavorizate, de cămine de pensionari, cu aprobarea primarului, fără licitație, pe baza taxelor stabilite de către regulamentul aprobat de Consiliul Local.Vânzarea și donarea, interzise!Dreptul de concesiune nu poate fi vândut sau donat, dar va putea fi transmis numai prin succesiune legală ascendenților și descendenților până la gradul al patrulea inclusiv, prin succesiune testamentară sau cesiune. Beneficiarii succesiunii testamentare care nu pot face dovada gradului de rudenie cu titularul vor fi obligați să achite taxa de concesiune.De menționat că, potrivit aceluiași regulament, unei persoane i se poate atribui în concesiune numai un singur loc de înhumare, pe durata de 25 sau 49 de ani, cu construcție funerară definitivă.