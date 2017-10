Concediu fără plată nelimitat, pentru bugetari?

„Mă puteți ajuta să aflu care este numărul maxim de zile de concediu fără plată pe care și le poate lua, legal, un salariat bugetar, într-un an și din ce motive? Am auzit că pot să-mi iau câte zile am nevoie, dar e greu de crezut așa ceva”. (Lidia Nuțu)Potrivit expertului în probleme de muncă, Manuela Marcu, pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, durata concediului stabilindu-se prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.Referitor la bugetari, expertul pre-cizează că salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare au dreptul la concediu fără plată în condițiile stabilite de lege, a căror durată însumată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual. Acest tip de concediu se acordă pentru rezolvarea următoarelor situații personale: a) susținerea examenului de bacalau-reat, a examenului de admitere în instituțiile de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență, a examenelor de an universitar, cât și a examenului de diplomă, pentru salariații care urmează o formă de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență; b) susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaților care nu beneficiază de burse de doctorat; c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.Concediu fără limităÎntr-adevăr, stimată doamnă Nuțu, salariații au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută de lege, în următoarele situații: îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste trei ani, pentru tratament medical efectuat în străinătate, precum și pentru însoțirea unui membru al familiei cât aceștia se află la tratament în străinătate (numai cu avizul Ministerului Sănătății). De asemenea, concedii fără plată pot fi acordate și pentru alte interese personale, pe durate stabilite prin acordul părților.