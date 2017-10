Concedierea, obligatorie imediat după anunţare?

Concedierea, obligatorie imediat după anunțare?

„S-a pomenit ca azi să fii anunțat că ești dat afară pe motiv de concediere, iar mâine deja să nu mai fii primit la muncă? Preavizul nu este obligatoriu pentru toți, de unde atâta grabă? La unii li se dă juma’ de preaviz, la alții deloc, după cum vor șefii? Sunt total în ceață, poate mă lămuriți, nu vreau să fiu păcălită după ce m-au nedreptățit“ (Loredana Moroianu).Doamnă Moroianu, nici vorbă de graba invocată. După cum ne-a explicat Manuela Marcu, expert în probleme de muncă, legislația nu permite disponibilizarea imediată a salariatului. Totul, din cauză că între momentul când salariatului i se aduce la cunoștință iminenta concediere și până când aceasta devine executorie trebuie să-și facă loc acel clasic termen de preaviz. Acest interval de preaviz a fost gândit de legiuitor exact în ideea ca angajatului disponi-bilizat, aflat în ingrata situație de a-și pierde locul de muncă, să i se ofere un minim răgaz în care să-și caute de lucru. Oricum traversează o perioadă grea, dacă va trebui să plece imediat după ce a fost anunțat, va fi și mai afectat. Cât privește perioada preavizului (va trebui să munciți minimum patru ore pe zi), interval în care trebuie să vă bucurați de toate drepturile salariale pe care le-ați avut și când lucrați cu normă întreagă. Posibil ca la mijloc să fie o neînțelegere și asta din cauza faptului că legea permite angajatorului să dea posibilitatea angajatului să parcurgă, cu normă întreagă, jumătate din perioada de preaviz, iar cealaltă jumătate să reprezinte timp liber, dar în care să fie plătit integral.În plus, angajatorul are obligația să anunțe Agenția teritorială de muncă pentru înscrierea în evidențe a unui nou șomer. Așadar, dacă în perioada de preaviz n-o să vă găsiți un serviciu, va trebui să depuneți o cerere pentru șomaj, pentru a vă bucura de drepturile conferite de lege în această nouă ipostază.