Comunicarea deficitară degradează relaţiile în cadrul asociaţiilor de proprietari

Comunicarea deficitară degradează relațiile în cadrul asociațiilor de proprietari

Din ce în ce mai mulți cititori care locuiesc la bloc ne semnalează că în mod special după instalarea crizei, atât relațiile dintre vecini, cât și cele dintre locatari și administrația blocului au de suferit pe zi ce trece. În ciuda faptului că cei mai mulți dintre candidații la posturile de administratori și președinți de bloc au început să meargă la cursurile de formare, organizate gratuit de primării, „ne certăm ca la ușa cortului și nimeni nu intervine” – ne-a spus Adi Spânu, în vârstă de 31 de ani. Tânărul ne-a povestit că are domiciliul stabil în județul Tulcea și de aproape doi ani lucrează în Constanța: „Am închiriat un apartament cu niște prieteni. Ca să nu fie vorbe, mai ales că nu ne dau banii afară din casă, chiar de când ne-am mutat ne-am împărțit… responsabilitățile: Ion plătește netul, Adrian achită curentul, Luci întreținerea… Acum două luni, colegul care trebuia să plătească întreținerea a uitat să dea indexul de la apometre și ne-am trezit cu peste un milion de plătit numai pentru apa rece. Noi, ceilalți, nu am fost de acord să plătim atâția bani și l-am trimis pe uituc să discute cu administratorul sau președintele de bloc. De unde era să știm noi că ăsta ne-a mințit ca să scape de gura noastră și n-a vorbit cu nimeni? În luna următoare… ne-am trezit cu o nouă rundă de plată la apă, de ne-a venit rău. Cineva ne-a spus că noi acum plătim ca pentru un apartament necontorizat. Acum câteva zile am vrut să vorbesc eu cu președintele de bloc, dar nu mi-a răspuns la ușă. S-a mai dus un alt coleg la administrator, dar n-a înțeles deloc explicația primită. Mai mult, în loc să-l lămurească, un locatar l-a luat pe sus și l-a făcut albie de porci, l-a amenințat că ne dă în judecată, că e criză și că el n-are bani să plătească pentru noi. I-a urlat ce s-ar întâmpla dacă toți locatarii ar uita să declare indexul apometrului și chestii din astea? Administratorul se uita și nu spunea nimic. O fi criză, nu zic, dar dacă nu avem răbdare să ne rezolvăm problemele, o să ajungem să ne scoatem ochii unii la alții! V-am deranjat ca să-mi spuneți cum ne putem noi rezolva problema, până n-o să ne punem tot blocul în cap, mai ales că muncim mult și n-avem timp de chestii din astea?”. v v v Președintele asociației, M. Cristian, avea o „vagă idee” despre cele reclamate de tânărul colocatar, dar s-a arătat surprins de faptul că, în loc să rezolve problema cu reprezentanții legitimi ai asociației, a cerut sprijinul ziarului nostru: „O fi bătut el la ușa mea, nu zic nu, dar credeți că eu aveam vreun interes să nu-i răspund? Să vă spună și ceilalți locatari cum colaborez cu ei și dacă mai găsiți alte nemulțumiri eu îmi dau demisia! Sunt tineri, au nevoie de timp pentru distracții, nu le stă lor mintea la apometre, dar dacă stau la bloc trebuie să se ocupe și de treburile astea”. Pentru a nu mai tergiversa acest conflict, președintele asociației vă invită la o discuție, fie în apartamentul său, fie la sediul asociației de proprietari, în ziua de miercuri, între orele 16,00-21,00. Sau, dacă acest… program nu vă convine, vă sugerează să stabiliți dumneavoastră data și ora întâlnirii. „Trebuie să rezolvăm problema cât mai repede, că ni s-a subțiat fondul de rulment și nu vrem să avem necazuri cu cei care sunt la zi cu întreținerea. Am mai avut conflicte cu… deștepți din ăștia, dar până la urmă s-au dat pe brazdă” – ne-a mai spus M.C. Dumneavoastră, dragi cititori, aveți ceva să reproșați în privința relațiilor cu reprezentanții asocia-ției de proprietari din care faceți parte?