Compromisul în cuplu – o continuă negociere

Întrebări precum: «Cum, când și, mai ales, cât de mult trebuie să cedezi într-o relație? Când este cazul să te oprești? Chiar trebuie să pretinzi de la partenerul tău și luna de pe cer?» nu dau pace multor cupluri. Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că relațiile de cuplu nu sunt întotdeauna o oază de liniște și înțelegere, motiv pentru care este nevoie de o permanentă negociere între parteneri. Nu e suficient să cedeze o singură parte „Îmi aduc aminte că, înainte de măritiș, mama m-a avertizat că dacă n-o să fiu în stare să fac destule compromisuri, mai bine renunț. Tata fusese un om tare pretențios și, până la urmă, s-au despărțit. Cum, din fire sunt mai îngăduitoare, am făcut marele pas, dispusă oricând să las de la mine. Am avut norocul unei vieți de cuplu liniștite, așa că n-a fost nevoie să cedez ani buni. Când au apărut, însă, marile probleme, ca să fie armonie în familie ar fi trebuit să cedăm amândoi. Dar n-ai să vezi așa ceva de la soțul meu, scorpion. Mai rău, tot pe mine mă acuză. Nu știu cum să ies din situația asta, mai ales că certurile noastre sunt și din cauza tonului aprins al soțului meu, care mă devastează pur și simplu și mă inhibă. Probabil că eu nu știu prea bine ce înseamnă un compromis într-o căsnicie, iar el profită de asta“. x x x Nu este deloc anormal să se întâmple astfel de lucruri într-o relație, mai ales că putem fi deranjați, nu neapărat de ceea ce face partenerul, ci și de ceea ce nu face: nu este romantic, nu este sincer, nu este atent atunci când situația o impune etc. În ceea ce privește așteptările femeilor în fața partenerului, acestea sunt cu atât mai mari cu cât ele își dau seama că sunt mai vulnerabile, considerând că bărbatul este, atât sursa fericirii, cât și a supărării – este de părere psihologul Speranța Băcana. Pași către un compromis favorabil În fond, compromisul nu trebuie să fie, în nici un caz, o cedare doar din partea unui partener sau un câștig doar al uneia dintre părți - a continuat explicațiile specialista. Totul este să se facă eforturi pentru a se ajunge la un compromis favo-rabil căsniciei, lucru posibil cu respec-tarea câtorva reguli: l Spuneți deschis și, mai ales, cu calm, care vă sunt sentimentele l Ambii parteneri ar trebui să-și spună, dar pe rând, punctul de vedere și apoi acesta să fie comentat împreună. Nu este recomandat să vă întrerupeți partenerul înainte de a fi terminat ce are de spus! l Decideți care sunt soluțiile acceptabile din punctul dumneavoastră de vedere! Gândiți-vă dacă din punctul de vedere al partenerului acestea sunt corecte și luați în calcul ce vrea el să obțină, de fapt. La rândul lui, și partenerul trebuie să propună soluții acceptabile pentru el, dar care iau în calcul și ceea ce e bine pentru ambele părți aflate în conflict! l Un compromis este, de fapt, o promisiune de ambele părți, însă aveți grijă să vă respectați promisiunile. Dacă n-o veți face, situația o va lua și mai mult la vale! Pentru că el nu este doar o modalitate prin care un cuplu poate fi fericit, ci și un garant al stării de bine.