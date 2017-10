Complicaţiile tahicardiei

Medicul de gardă

Complicațiile tahicardiei

„Am fost la cardiolog, mi s-a făcut EKG, eco, tensiune, tot… și nu s-au descoperit probleme cu inima. Doctorul credea că am tahicardie, dar după verificări mi-a spus că nu am nimic cu inima, dar să mă odihnesc mai mult și să mănânc mâncare mai de vară. Totuși, sunt zile când inima stă să-mi spargă pieptul. Păi, dacă inima e sănătoasă, de ce mai face figuri? Nu mai înțeleg nimic, dar nu vreau să ajung mai rău! Maria V.”.v v vDr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ne-a explicat că tahicardia este o tulburare a frecvenței inimii. Însă, nu este obligatoriu ca persoana care suferă de tahicardie să aibă și probleme cardiace și asta din cauză că boala poate să apară și din cauza altor motive, nu neapărat a celor de natură cardiacă. Pentru cei care nu știu, limitele normale ale frecvenței cardiace sunt cuprinse între 60 și 80 de bătăi pe minut. Însă, investigații ample asupra pacientului se impun doar în momentul în care limitele mai sus menționate sunt frecvent depășite.ComplicațiiReferitor la complicațiile care pot apărea în cazul bolnavilor de tahicardie, acestea se instalează, de regulă, cu timpul. Iată câteva dintre ele: edem pulmonar, tahiartmii cu angină pectorală, dispnee (dispneea este o tulburare a respirației carac-terizată prin modificarea ritmului și intensității mișcărilor respiratorii). Atenție, însă, dacă persoana care are, în mod frecvent, tulburări ale frecvenței inimii, nu ia legătura cu un medic, este posibil ca, după un timp, cordul să fie depășit de probleme și să apară o altă complicație, respectiv cardiomiopatia tahicardică.Important! Pentru a nu lăsa tahicardia să producă o serie de complicații, ar trebui ca persoana în cauză să meargă la medic și să afle care este cauza adevărată a bolii. Mai exact, dacă este de natură cardiacă sau din alte motive, extracardiace.