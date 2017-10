Pensionarii fluieră iar a pagubă

Compensarea în bani a tichetelor CFR nefolosite nu se mai acordă

Potrivit unui proiect de hotărâre al Ministerului Muncii, pensionarii care nu foloseau tichetele de călătorie pe calea ferată până la sfârșitul anului 2008 puteau solicita, în 2009, la casele de pensii de care aparțin, compensarea în bani a acestora. La momentul respectiv, E. Damian, C. Ionescu și Iolanda Voicu, toți pensionari din con-strucții, își făceau deja planuri în legătură cu cheltuirea respectivelor sume. Din păcate, acum, fluieră a pagubă… l „Eu am probleme cu dantura, dar din pensia mea n-am îndrăznit să merg la stomatolog ca să-mi fac o lucrare ca lumea. Dacă sunt pensionar, am foarte mult timp liber, citesc presa, mă uit la televizor, nu- mi scapă nicio știre. Mai e puțin și se face anul de când am auzit informația asta cu compensarea tichetelor CFR. M-am bucurat și atunci am decupat din ziar știrea și am pus-o într-un dosar cu acte personale, ca să nu uit de ea. Anul ăsta mi-am făcut dosarul cu toate actele cerute - am plătit ca să-mi fac copii de pe buletin, decizia de pensie ca să pot să-mi cer dreptul” – ni s-a plâns pensionarul E. Damian. Cu toate documentele în regulă, bătrânul s-a prezentat, zilele trecute, la Casa Județeană de Pensii, cu scopul de a solicita compensarea tichetelor CFR. Aici, a avut surpriza să afle, de la un alt pensionar, că, „din cauza crizei, acești bani nu se mai dau și să nu mai stau degeaba la coadă. Am vrut să intru să întreb pe cineva, dar nu mi-au dat voie cei din față. Vreau să aflu de la dumneavoastră dacă e doar un zvon. Nu de alta, dar eu n-am folosit niciodată tichetele astea, că nu sunt omul care să se plimbe doar așa, ca să se afle în treabă. Poate scrieți dumneavoastră, presa, că pentru pensionarii cu pensii foarte mici, și un leu contează! Vă mulțumesc și vreau să știți că presa a rămas una dintre speranțele noastre, că de promisiuni ne-am cam săturat”. l „Când Guvernul Tăriceanu s-a gândit să ne dea bani pe tichetele CFR m-am bucurat. Soția s-a uitat la mine și nu pricepea cum pot să mă bucur pentru… blana ursului din pădure, dar eu îs mai optimist din fire. Zilele trecute am dat un telefon la Casa de Pensii să întreb ce acte îmi trebuie ca să iau banii ăștia, iar doamna de acolo mi-a spus că nu se dă așa ceva. Știu că dumneavoastră răspundeți la cererile cititorilor și m-am gândit că mă puteți lămuri. Nu de alta, dar voiam ca din banii ăștia să-i fac o surpriză soției, că pe 15 mai e ziua ei” – C. Ionescu, pensionar, din Constanța. l Supărată că s-a revenit asupra acestui proiect, pensionara Iolanda Voicu, din Constanța, propune actualilor guvernanți să analizeze care au fost motivele pentru care guvernul Tăriceanu a dispus neacordarea compensării acestor tichete de călătorie. Nu se dau bani Gabriela VOICU, purtător de cuvânt la Casa Județeană de Pensii Constanța, ne-a explicat că în conformitate cu articolul nr. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226 din 2008, compensarea în bani pentru tichetele de călătorie pe calea ferată neutilizate în anul 2008, prevăzută la art. 4 din OUG nr. 71 din 2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565 pe 2004, cu modificările ulterioare, nu se acordă. Reprezentanta CJP ne-a mai spus că această lege nu s-a aplicat niciodată din cauză că nu s-a primit, la nivelul caselor teritoriale de pensii, nicio normă legislativă care să dispună aplicarea ei. Mai mult, a ținut să precizeze că numărul pensionarilor care au solicitat, de la începutul anului 2009, compensarea tichetelor CFR nefolosite în 2008 nu este foarte mare.