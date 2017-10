Comerţul stradal, numai ca o continuare a afacerii?

Comerțul stradal, numai ca o continuare a afacerii?

„Anul ăsta am avut o tonetă în oraș, dar n-am câștigat mare lucru. La vară, aș vrea să deschid o terasă la stradă. Am un prieten care s-a umplut de bani în vara asta, a avut și tonetă de înghețată. Dar mi-a spus să-mi iau gândul, din cauză că o terasă poate să-și deschidă numai cine are și o unitate de alimentație publică, nu trebuie să fie restaurant de lux. Dacă proprietarul restaurantului e de acord și fac totul autorizat, de ce nu se poate? Dacă ar fi așa, eu cred că legislația ar trebui să fie mai blândă, doar nu faci muncă la negru!” – este de părere Mihai Leonte.v v vÎntr-adevăr, autorizația de comerț stradal (comerț de întâmpinare) se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, numai în fața propriilor unități de alimentație publică. Dacă această condiție este îndeplinită, cererile se vor depune la biroul din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni din incinta City Park Mall Constanța.