Comentariul zilei de ieri

Ştire online publicată Joi, 20 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Prafuri. Sunt multe probleme în litigiu. De ce acordul a 60% (din proprietari) și nu 100%? Cu ce drept se intră pe proprietatea unuia, cu acordul celorlalți etc.? Nu are rost să le discutăm. Problema cu mansardarea asta e că prețul de cost al acoperișurilor este extrem de mic (comparați cu prețul unui teren scos la vânzare în Constanța - Năvodari.) La asta se adaugă diferențele de preț pentru branșare la rețele (apă, canal, curent) pentru un bloc nou și aceste mansarde. În aceste condiții, care e prețul de vânzare al unei mansarde? (vă aduc aminte că o casă ieftină, din lemn, costă 17.000 USD). De ce se dă o mansardă cu 25.000 Euro? Nu credeți că sunt oarece probleme? Pe de altă parte, de ce se cedează proprietatea comună a blo-cului unui întreprinzător? Se pot construi mansardele respective, care să rămână în proprietatea blocului și chiriile adunate să ducă la achitarea întreținerii, reabilitărilor etc. Mai ușor cu prafurile astea, căci aici se ascunde o afacere uriașă, pornită în detrimentul proprietarilor. De altfel, unde sunt banii dați - prin lege - de Guvern și primarii celor ce fac reabilitarea termică a apartamentelor? Țară de hoți -primării de hoți. Dar scapă cu pomeni de 4-5 ori pe an, pentru electoratul lor. Puii, săracii... De ce nu se finanțează de la primării (sau de bănci, cu gajul primăriilor) astfel de construcții în numele asociațiilor, care să păstreze proprietățile și să închirieze spațiile? Nu-s mai ieftine decât blocurile ANL? Nu pot fi o sursă de rezolvare (ieftină și rapidă) a problemelor sociale? Sigur ca da, numai că s-a adoptat formula afacerilor veroase. (Hoțești.) de la admirator (19-11-2008 08:19:02)