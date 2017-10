Colţul constăţeanului supărat

Colțul constățeanului supărat

„De vreo doi ani, tot am zis că nu mă mai duc la ședințele cu părinții. Dar, dacă primești invitație, te duci, cum să nu te duci? Că tot copilul o să aibă de suferit că are părinții nu știu cum! Mai ales la o școală de la țară, cu suplinitori…” – și-a început pledoaria despre ședințele cu părinții o cititoare în vârstă de 34 de ani, al cărei copil este în clasa a III-a. Femeia a ținut să precizeze că a fost nevoită să-și înscrie copilul la o școală din județ și că nu ședințele în sine au deranjat-o, ci faptul că învățătoarea nu are nicio problemă să-i caracterizeze pe copii în fața tuturor părinților: „La clasă ne face copiii proști, cel puțin asta spun ei, iar la ședințe, dascălul face aluzii în direcția asta. Ca pe vremuri, când chemau și elevii la ședințele cu părinții, se lăsa cu lecții de morală în fața tuturor… Alții sunt lăudați cu asupra de măsură, obicei la fel de nepotrivit! Eu am auzit că nu mai e voie să se facă analize pe elevi în ședința comună. Se fac analize individuale, se discută cu fiecare părinte, nici măcar elevul nu e de față. Sau astea sunt reguli pentru oraș?”. Femeia acceptă că sunt multe probleme în școlile de la țară, că mulți elevi sunt de nestăpânit și tocmai de aceea crede că ar trebui discutat cu fiecare părinte în parte, chiar dacă și timpul dascălului este la fel de prețios precum cel al părinților.