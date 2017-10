Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Eu cred că atunci când s-a făcut contractul de concesiune al restaurantului Cazino din Constanța s-a mers pe ideea să fie lăsat în paragină, după aia să fie vândut pe doi lei. Altfel e greu de crezut că este posibil ca simbolul Constanței să ajungă o ruină așa… de capul lui!Ca cetățean al acestui oraș, cer instituțiilor statului să mă infor-meze a cui este vina și responsabilitatea pentru această bătaie de joc a valorilor acestui oraș? Prea ne-am învățat noi con-stănțenii să tăcem și să suportăm ce dictează primarul sau mai știu eu ce ales sau ministru! Dacă tot se dorește stârpirea corupției, atunci să se și facă, domnilor! Ce s-ar întâmpla dacă și noi, cetățenii, n-o să vrem să plătim taxele și impozitele? Barem noi am avea scuze, că plătim o droaie de bani și călcăm în gropile trotuarelor, mergem pe carosabil, suntem mușcați și speriați de câini, suntem furați în plină zi etc. etc.Semnat, cel mai supărat constănțean, nu contează numele, ca mine sunt foarte mulți!