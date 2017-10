Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Marţi, 22 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Situația delicată, jenantă din care nu reușește să-și scoată părinții, ambii pen-sionari, cu probleme serioase de sănătate, au determinat-o pe Daria S. (36 ani), din Constanța, să se adreseze primăriei, în câteva rânduri, cu propunerea ca, în loc „să-i umilească pe bătrânii orașului”, care pentru pachetele primarului („pe care ei cred că le primesc din... buzunarul lui Mazăre, prin sponsorizări, nicidecum din banii noștri, ai tuturor”), sunt obligați să stea cu orele la cozi, îndurând vorbele deloc politicoase ale celor puși să-i servească, „corect ar fi, dacă tot se bat cu pumnul în piept că o fac din omenie, să le dea un bon valoric, pe care să-l primească odată cu pensia pe luna respectivă, prin poștă, ca să fie o singură cheltuială. Când am făcut propunerea asta, m-am bazat că există o evidență a celor cu pensii mici. Nu s-a ținut cont de propunerile mele nici până astăzi și atunci mă întreb ce alte interese sunt la mijloc? Are cineva stoc de făină, zahăr, ulei și nu știe cum să scape de el? Am încercat să-mi conving părinții să renunțe la aceste pachete, însă nu mă ascultă. Sunt disperată și îl rog încă o dată pe domnul primar, dacă tot insistă cu aceste pachete, să găsească o formulă civilizată și să țină cont că, la anumite vârste, există și oameni care nu pot fi scoși din ale lor”. Cititoarea noastră con-sideră că, dacă propunerea ei va fi aplicată, este posibil ca „împărțeala pachetelor să nu fie percepută de majoritatea constănțenilor ca până acum, adică drept o momeală pentru fidelizarea votanților pensionari”.