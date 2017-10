Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Luni, 20 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Au fost suficiente câteva zile de iarnă autentică pentru ca urmările neechipării corespunzătoare a mașinilor să se vadă și, mai ales, să se resimtă nu doar de participanții la trafic, ci și de pietoni. Andrei Androne, prin natura serviciului, este nevoit să facă multe curse cu autoturismul firmei, indiferent de starea vremii. Ceea ce l-a surprins în ultimele zile este atitudinea multor șoferi în legătură cu obligația de a-și echipa adecvat mașinile: „Ia du-te, bă, de-aici, eu nu mi-am luat nici brad și tu vrei să-mi iau lanțuri antidera-pante!”. „Știi ceva? Nici măcar antigel nu mi-am luat. Dacă nu-ți convine, trage tu pe dreapta și nu mă dăscăli atâta!”. „Pariez că ți-a echipat firma mașina, nu tu! Plimbă ursul sau mergi cu autobuzul, dacă vrei să gonești pe șosea, că eu n-am 700 de lei să-mi echipez mașina!”. Replicile aparțin unor șoferi care i-au creat mari dificultăți în trafic pentru că nu aveau cauciucuri adecvate. Cititorul nostru înțelege că este criză, iar sărbătorile de iarnă presupun cheltuieli care dau peste cap bugetele familiilor, însă consideră că modul cum este privită această „obligație de bază le face rău nu doar celor nepregătiți, ci tuturor șoferilor. Așa e la noi, ce nu e obligatoriu nu se face din bun simț. Ne-am obișnuit să plângem când e deja prea târziu. Legile trebuie să fie foarte, foarte aspre la acest capitol!”. În calitate de pieton, Alexandra Suciu a trecut printr-o experiență care a dezamăgit-o enorm în seara de 17 decembrie: „De pe străduța care dă la Liceul de Artă se chinuia să intre pe Lăpușneanu o șoferiță, cred că mai mult de 18 ani nu avea. Îi patina mașina ceva de groază. La un moment dat, un șofer din spatele ei i-a cerut să-i cedeze locul la volan, s-o scoată din încurcătură și a întrebat-o de ce nu are cauciucuri de iarnă, că de experiență nici nu se punea problema. «Lecții să-i dai lu’ nevastă-ta, nu mie!». S-a iscat scandal mare. Când am ajuns acasă, am văzut la știri accidentul din București, cu cei patru morți din Salvare, în care a fost implicată o șoferiță de 20 de ani. Eu cred că multe accidente se întâmplă din cauza tupeului unor puști și mă opresc aici”.