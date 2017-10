Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Marţi, 14 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Având în vedere perioada specială în care ne aflăm, s-ar subînțelege că ar trebui să fim mai buni și, mai ales, mult mai înțelegători cu cei din jurul nostru. Anda Matei (43 ani) a făcut această introducere pentru că nu și-ar fi dorit să arate cu degetul către nimeni în aceste zile. Forțată de împrejurări însă a considerat că este de datoria ei să nu închidă ochii în fața unei situații, deloc accidentale: „De câteva zile încerc să-mi spun problemele la primărie. Și tot formez numerele 0241-708111 și 0241-488115, dar fără niciun rezultat. Am sunat luni, 13 decembrie, dinainte de ora 09,00 până la ora 9,39 în continuu. Degeaba, liniște totală la celălalt capăt al firului!”. Exasperată, a format 0241-708105. I-a răspuns relativ repede cineva, „care mi-a spus că nu poate să-mi dea legătura la niciun alt serviciu, recomandându-mi să mai insist. De insistat am insistat, dar fără efect. Faceți și dumneavoastră o încercare să vedeți dacă se confirmă! Nu de alta, dar chiar sunt curios la cât deschide primăria noastră telefoanele pentru contribuabili!”. Cititoarea noastră nu s-a oprit însă la acest exemplu și a dorit să folosească ocazia pentru a-l ruga pe domnul primar să le facă un cadou cu ocazia sărbătorilor: „Nimic material, doar o promisiune: aceea că în 2011, la fel ca alți primari din țară, va ține personal audiențe măcar în trei zile ale lunii. Nu de alta, dar ne-am săturat ca până la Dumnezeu, să ne tot mănânce sfinții”. N.R. Am făcut și noi testul sugerat de cititoarea noastră și am constatat că cele sesizate s-au confirmat, cel puțin pe parcursul zilei de ieri, 13 decembrie. Să fi fost ghinion?