Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 08 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mare iubitor al orașului în care trăiește de mulți ani, Ion Cârnu a tot sperat ca municipalitatea constănțeană să renunțe chiar la autobuzele din dotare și să-și folosească fondurile pentru a cumpăra troleibuze noi, despre care are informații că sunt mult mai economice și mai ecologice. De fiecare dată când circula cu un troleibuz, fie el și mai uzat, se gândea că primarul va face o analiză corectă pentru a ști care este modalitatea de transport cea mai sănătoasă pentru un oraș de talia Constanței, unde numărul autoturismelor este în continuă creștere, iar poluarea, suverană. Din aceste motive a avut un șoc atunci când a aflat că nici măcar veteranele troleibuze nu vor mai circula, darămi-te să se mai achiziționeze altele noi, așa cum știe că au procedat alte primării din țară! Chiar dacă orașul are probleme legate de transportul în comun, I.C. este de părere că în locul… mazilirii troleibuzelor ecologice se puteau lua alte măsuri: „Cum este posibil ca în alte orașe mari din țară să se dezvolte transportul electric, toate stațiile să fie amenajate și acoperite, prețul biletelor să fie unul rezonabil și, mai ales, suportabil, programul de circulație să se respecte ca la carte, iar la Constanța, un oraș turistic, unde poluarea chiar trebuie ținută sub control, măcar ca să nu fim ocoliți de turiști, nu se poate? Domnule primar, nu distrugeți troleibuzele, stop poluării!”.