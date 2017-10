Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Joi, 18 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Până și vremea a luat-o razna și ne-o coace cum vrea ea, anotimpurile ar trebui desființate, nu mai corespund calendarului!”. L-am citat pe Lucian Vârtosu, 47 de ani, care locuiește pe b-dul Mamaia, a cărui rugăminte este să atragem atenția că, asemenea lui, foarte mulți locatari acuză RADET că îi „hărțuiește psihic cu bună-știință”, atunci când furnizează căldură fără să țină seama de nivelul temperaturilor de afară. „Citesc Cuget Liber zilnic și mă declar total nemulțumit de răspunsul RADET apărut în data de 11 noiembrie a.c. Ei spun că nu au cum să împace pe toată lumea, că dacă ar stopa căldura ziua, cei de la capetele de coloană ar suferi. Total neadevărat. Indiferent unde locuiești, când afară sunt 20 de grade și chiar mai mult, nu-ți trebuie căldură de la calorifer, că înnebunești de-a binelea. De ce e așa de greu să se înțeleagă realitatea asta? Se dă vina pe sistem. Atunci, să mi se explice mie de ce în vară, când la punctul nostru termic a fost maximă desfășurare de șantier, ni s-a promis că după lucrările alea o să primim căldură în funcție de temperatura de afară? Ce ne-am mai copt în apartamente în ultimele săptămâni, vai de sufletul nostru! Nu mai vorbim de bani! Pe vremea comuniștilor sufeream de frig, iar acum suferim de căldură, e mai al naibii! Nici geamurile deschise, nici curentul la comandă nu rezolvă nimic. Au pompat frații mai abitir ca iarna! Am întrebat la punctul termic cum rămâne cu pro-misiunea aia din vară, cu autoreglarea după temperatura de afară, dar ne-au spus că ei fac ce le spun șefii. Pe bună dreptate, nu le imput lor așa ceva, dar șefii trebuie să știe ca, măcar pe viitor, că tot se anunță vreme caldă în continuare, să nu mai fim luați de fraieri! Eu m-am gândit să dau RADET în judecată pentru hărțuire psihică. Știu că sunt foarte mulți constănțeni care au suferit enorm din cauza căldurii din apartamente și am convingerea că or să-mi susțină ideea. Au alții alte idei despre cum să le venim de hac celor care vor banii noștri cu orice chip? Să le transmită la ziarul dumneavoastră, așa, ca să se știe că nu mai putem înghiți la nesfârșit gălușca asta!“.