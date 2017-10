Colțul constănțeanului supărat

Ni se întâmplă adeseori să avem nevoie de copia xerox a vreunui document personal, fie că vorbim de actul de identitate, de proprietate al casei, al mașinii ș.a.m.d. Cum, de regulă, puține sunt persoanele care au acasă aparatură de copiere, asemenea probleme se rezolvă la primul magazin pe geamurile căruia scrie cu litere mari „XEROX”.„Eram cu hârtiile în geantă, ca să fac niște copii xerox când m-am întâlnit cu o prietenă, juristă de profesie. Când i-am spus că am nevoie urgent de acele copii, mi-a atras atenția să nu mai fac copii xerox pe unde nimeresc, să caut o persoană de încredere, când am nevoie de așa ceva. Mi-a explicat că în arhiva aparatului rămân stocate documentele copiate, care apoi pot fi folosite de persoana care deține xeroxul. Tot ea mi-a spus că datele noastre pot să fie folosite de firmele-fantomă pentru angajări fictive, se semnează totul în fals, apoi ne putem trezi somați de Fisc că n-am plătit nu știu ce taxe și impozite, că ăsta ar fi un sistem nou de fraudă... Dacă eu, care am, totuși, o facultate, n-am bănuit așa ceva, de unde să știe oamenii simpli la ce se expun? Eu cred că în locurile unde se fac copii xerox, prin lege, clienților ar trebui să li se dea datele firmei care deține xeroxul. Iar dacă ține la pielea lui, clientul să verifice datele pe internet, ca să nu se trezească după aia că a lucrat nu știu pe unde, pe salarii uriașe, și nu și-a plătit impozitul!”