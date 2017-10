2

despre orice ..la bloc

Nu se va reusi vreodata sa se uniformizeze parerile, dorintele unei comunitati ce locuieste la bloc, pentru ca tara noastra nu are legislatie de asa natura. In privinta repartitoarelor: dupa 4 ani , de scandaluri, am luat hotararea de a face un control cu mai multi membri, in casele locatarilor, Unii au deschis, altii nu.......Surpriza , unii aveau repartitoarele pe sifonier, altii le masluisera...era ciudat sa nu ai consum si sa stai in caldura asa cum am observat.....Firma de repartitiare nu isi face treaba , adica mai multe controale, legea nu iti da voie sa intri in casa omului cand vrei....Asta e legea, dupa mine trebuia la 3,4 luni de neplata a intretinerii , scos cu forta din casa si gata...ai 3 camere te muti la 2....ai 2 si nu poti du-te la garsoniera, nu poti nici acolo, du-te frate la tara.....nu sunt eu obligat sa te suport.....sa revin......am facut scandal la firma de repartitoaresi ne-au oferit alte repartitoare care nu se pot scoate si nici maslui ...urmarea : consumul blocului a scazut cu 30 de procente......iar hotii nu au fost pusi sa plateasca din cauza legislatiei si a impasibilitatii firmei de repartitoare. Ar mai fi multe, dar.......