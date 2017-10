Colțul constănțeanului supărat

„Nu vreau s-o fac pe lupul moralist, dar cred că țara asta se tot împiedică și din cauză că avem o inflație de oameni, politici sau oameni simpli, care încă mai cred că legea e doar pe hârtie. Lăsând la o parte politicienii, o să mă refer la obligația agenților comerciali de a primi un bun înapoi, în perioada de garanție. Am fost în situația de a schimba un aparat de fotografiat care s-a stricat peste 16 zile de la cumpărare. Cu toate că s-a văzut clar că are vicii de fabricație, se bate pasul pe loc, de peste trei luni. Mai rău e că, văzându-mă așa tânără, își permit să mă ducă cu zăhărelul, ca să nu-i reclam la Protecția Consumatorului” – ne-a spus, dezamăgită, Natalia Biciu, care s-a săturat să tot audă că în țările „normale”, în care există respect față de cetățean, indiferent de „rang”, astfel de episoade sunt o raritate. Pe fondul schimbării de atitudine a românilor, tânăra consideră că la nivelul serviciilor publice este nevoie de o radicală schimbare a atitudinii față de clienți. „Nu cer imposibilul, vreau doar ca în anul 2014, să fiu tratată corect pe banii mei, și nu ca un pomanagiu, indiferent de vârsta pe care o am!”, declară cititoarea.