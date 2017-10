Colțul constănțeanului supărat

„Cred că pentru mine, ca mamă, nu e supărare mai mare să aud că elevi de școală sunt descoperiți cu păduchi, totul se leagă de copilăria mea cu multe neajunsuri. Prin clasa a III-a, am fost și eu depistată cu păduchi, n-am trăit rușine mai mare, m-a marcat pe viață. Imediat ce am citit în „Cuget Liber” că sute de elevi au fost depistați în școli cu păduchi, am vrut să transmit și eu public o propunere. Rog să nu se supere părinții, dar mi-a venit ideea ca la clasele unde se știe clar că există familii nevoiașe, lucrurile astea se știu între părinți, care abia reușesc să-și trimită la școală, darămite să mai cheltuiască și pe șampoane, săpunuri etc., din fondul clasei, o parte din bani să fie cheltuiți pe produsele cosmetice de bază numai pentru cei nevoiași. Pro-dusele să fie date părinților, ca să-și permită o curățenie corporală a copiilor așa cum trebuie. Nu trebuie să fie nicio rușine, la câtă sărăcie e în țara asta!” - este de părere Ana G. Femeia crede că e mult mai rușinos să trimiți copilul nespălat și cu păduchi la școală, contaminându-i și pe alții, decât să primești un ajutor umanitar, până la urmă. „S-o lase mai moale cu fițele și cadourile pentru profesori și să le facă daruri celor în nevoie”.