Colțul constănțeanului supărat

„Pensionarii sunt scutiți de datoriile către stat, pensionarii primesc subvenții peste subvenții, pensionarii primesc pachete cu alimente, pensionarii circulă gratuit pe mijloacele de transport în comun, și lista… beneficiilor ar putea continua. Eu nu fac parte din această listă, am practicat ingineria și am o pensie bună. M-am mutat recent într-un bloc în care nu cunosc pe nimeni, dar, din păcate, pentru că am părul alb și, clar, sunt pensionar, sunt privit cu răutate de locatarii mai tineri și, normal, băgat în oala pensionarilor favorizați de stat”. Pe de altă parte, cititorul nostru, ing. Anghel Dumitru, crede că s-a ajuns în această situație din cauza mărinimiei exagerate a politicienilor, mai ales în campaniile electorale, în goana lor „nebună” după voturi. Și cum masa pensionarilor este una consistentă, nu ratează nicio ocazie să-i atragă. Iar recenta scutire de plată a pensionarilor care au încasat bani necuveniți, fie și din vina angajaților caselor de pensii, este încă o dovadă „că legea se aplică cu jumătăți de măsură. Eu am o cunoștință, funcționarul de la ghișeu i-a calculat greșit impozitele pe 2011 și s-a trezit, în 2014, că trebuie să dea înapoi sumele necuvenite, plus dobânzile aferente, fără să aibă nicio vină. Pe el și pe alții ca el, de ce nu-i iartă nimeni de la plată?”