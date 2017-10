Colțul constănțeanului supărat

„Am citit o grămadă de lucruri nu tocmai OK la adresa șoferilor care conduc microbuze prin Constanța, dar cum nu obișnuiesc să mă deplasez cu asemenea mașini, mă tot minunam cum e posibil așa ceva, când ai pe umeri o responsabilitate atât de mare. Că mai grav decât să te faci că răspunzi de viața unui om nu găsesc nimic altceva. Din păcate, n-am apucat să notez numărul microbuzului, dar vă spun, sub cuvânt de onoare, că acești oameni chiar au probleme. Nu mai spun acum că nu eliberează bilete, nu vorbesc de alte drăcovenii…” .Constatările de mai sus au fost făcute de cititoarea noastră, Elena Tudor, femeie în vârstă de 54 de ani, care, obligată de împrejurări, a urcat într-un microbuz supraaglomerat. Ca și când nu ar fi fost suficient faptul că aerul devenise irespirabil, că, femeie înaltă fiind și neavând posibilitatea de a ocupa un loc pe scaun, a trebuit „să se cocoșeze”, șoferul nu a catadicsit să oprească în stație, motivând că nu i-ar fi auzit rugămintea. „Explicabil, din moment ce a vorbit non-stop la telefon… Iar după ce mi-a deschis ușa foarte nervos, abia am apucat să cobor, că a și pornit în trombă, cu ușa larg deschisă. Regret că nu am luat numărul, dar mai am un regret: de ce autoritățile nu reușesc să le pună tupeul la punct? Sincer, nici nu mai țin minte câte articole am citit despre ei chiar în Cuget Liber!”.