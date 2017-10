Colțul constănțeanului supărat

A avut, ani de zile, o afacere și are idee cum stau lucrurile cu licitațiile. De aceea, ca mamă a unui copil care a pășit pe băncile școlii, copil pe care familia, rudele îl avertizaseră că, pe bancă, o să găsească manuale frumos colorate, chiar și o floare, Marilena Nane a simțit nevoia să-și exprime supărarea: „Pe mine, nu circul cu licitațiile m-a deranjat, asta e o meteahnă veche la români... Ceea ce mă doare e că am auzit mulți oameni de valoare care spun că manualele din școala de azi sunt un dezastru, multă materie și multe informații inutile, aproape de neînțeles de un elev cu intelect mediu, dar anii trec și nu se schimbă nimic. S-a făcut pact pe Educație, dar manualele au rămas la fel!. E posibil ca și din cauza asta, elevii să facă atâtea perle pe la testele pe care le dau chiar din ciclul primar, să nu promoveze bacul, să termine școala și să rămână niște agramați. Iar dacă o s-o dea și pe manuale digitale, cum se laudă, ce stăteau până acum copiii cu ochii pe calculator, telefoane mobile, tablete, dar ce-o să stea în continuare. De data asta, cred că este rolul părinților să ia atitudine. Nu de alta, dar dacă nu reacționăm răspicat, dar civilizat, acceptăm să fim părtași la tot ce criticăm!”.