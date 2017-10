Colțul constănțeanului supărat

„Nu vreau să fiu acuzată de discriminare sau ceva de genul, am și eu bunici care sunt pensionari, dar parcă nu mai suport ca toată lumea să-i plângă numai pe pensionari, că au pensii mici. De ce nu sunt plânși la fel de abitir și bugetarii de rând, profesorii, salariații de rând de la hipermarketuri, care muncesc de nu mai pot… Și ei susțin o parte din venitu-rile la buget și din care sunt plătiți și cei de la guvernare, care n-au nicio problemă să promită, dar să nu facă mare lucru…” - este supărarea Anei I.Femeia ne-a mărturisit că părinții ei sunt profesori pensionari, cu pensii „de mizerie”, iar soțul său, după ce a ieșit din perioada de șomaj, a fost nevoit să se angajeze ca agent de pază, pe un salariu de 950 lei, „din cauză că alt loc de muncă potrivit pregătirii lui supe-rioare nu a găsit. Soțul meu are un salariu mai mic decât pensia părinților. Nu sunt ipocrită, știu cât este pensia medie pe țară, dar cred că ar trebui căinate, la pachet, toate categoriile care câștigă sub 1.500 de lei, la scumpetea de astăzi. Nu că s-ar putea trăi decent din acest venit, dar tot e mai mult față de nici 1.000!”, se plânge femeia, care ne-a contactat și pentru a-i ruga pe candidații la Președinția României „să nu mai aburească oamenii cu promisiuni aiuritoare. Mai bine să ne explice de ce, pe măsură ce ne îndepărtăm de ziua Revoluției din 1989, ne îndepărtăm și de ceea ce înseamnă un trai decent!”.