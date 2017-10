Colțul constănțeanului supărat

În ultimul timp, consumatorii sunt atenționați, prin mass-media sau pe alte căi, de faptul că tomatele cu țugui prezintă pericol pentru sănătate, dar și pentru mediu. Iar, la această conluzie, au ajuns cercetătorii, nicidecum oameni neavizați, care dau și explicația: acest tip de roșii sunt forțate să se coacă, performanță atinsă prin substanțe special destinate coacerii forțate. În plus, roșiile țuguiate ar fi tratate peste măsură cu erbicide, toate aceste tratamente putând favoriza apariția cancerului. Suficiente motive pentru ca Ana Aioanei să considere că este necesară o atitudine vehementă atât din partea consumatorilor, cât și a instituțiilor abilitate ale statului: „Eu am auzit de anul trecut de chestia asta și n-am dat importanță. Dacă e să respectăm toate recomandările specialiștilor, ar trebui să facem foamea. Totuși, acum sunt foarte speriată și furioasă. Piețele, tonetele gem de roșii țuguiate și la această oră. Dacă tot ni se spune că au fost scoase de pe lista legumelor permise și nu trebuie comercializate în țara noastră, de ce, mă rog, nu se întâmplă asta? Ca să câștige bănet niște șmecheri, trebuie să suferim cu toții? Își imaginează cineva că oamenii sunt atât de informați, încât nu mai cumpără roșii țuguiate? Eu cred că acești producători trebuie urgent depistați - e ușor, piețele și tonetele sunt pline de roșii țuguiate, apoi să fie dați pe mâna Parchetului, cu acuzația de crimă împotriva umanității. Dacă am exagerat, să-mi spună cititorii acestei rubrici! Sunt foarte revoltată și îmi vine să urlu când văd că se trec cu vederea lucruri atât de grave!”.