Colțul constănțeanului supărat

„M-am mutat dintr-un bloc turn în unul cu patru etaje, tot la două camere, ca să plătesc mai puțin la întreținere, fiind blocul mai mic, și pierderile sunt mai puține. Mă așteptam ca și fondul de rulment să fie mai mic, când colo, e un pic mai mare decât dincolo. Am început cu stângul relația cu asociația, au încercat ei s-o dea cotită… dar mie nu mi se pare normal ce se întâmplă. Au ei alte reguli?” – este dilema unei cititoare, supărată că efortul de a se muta, în ideea de a plăti mai puțin la întreținere, ar putea avea efectul invers.v v vNu este primul caz în care locatarii pun pe tapet problema unor diferențe mari ale cuantumului fondului de rulment. Pe de o parte, este la îndemâna lor să ceară documente justificative, pe de alta, este o realitate că valoarea cheltuielilor lunare, pe baza căreia se evaluează fondul de rulment, nu este aceeași la toate blocurile, chiar dacă este vorba despre același număr de camere. Însă, este cert că valoarea fondului de rulment trebuie să fie egală cu suma corespunzătoare acoperirii cheltuielilor lunare, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an calendaristic. În plus, fiecare proprietar beneficiază de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente, după cum s-a stabilit de Adunarea Generală a Proprietarilor. Cât privește scopul, acest fond trebuie folosit numai pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare.