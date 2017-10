Colțul constănțeanului supărat

„Familia mea citește «Cuget Liber» și apreciem că vă in-teresează părerile noastre despre învățământ și despre rezultatele la examene. Am o fetiță și un nepot care au dat evaluarea națională. Fata este mai silitoare, cu note mari, și-a văzut mereu de carte, băiatul, ca băieții, mai mult cu fotbalul, dar e un copil de nota 8, n-a avut nicio corigență… Când băiatul s-a plâns că au fost subiectele grele la română, nu l-a crezut nimeni, toți l-am acuzat că n-a învățat, lui îi place mai mult mate. Fata a venit mai târziu acasă. S-a pus pe plâns că n-o să prindă loc la ce liceu vrea, n-a mâncat nimic până a doua zi. A dat de înțeles că n-a învățat suficient. Abia după ce am aflat ce mare tam-tam se face pe subiecte, că ar fi prea grele și fără legătură cu ce se face la clasă și chiar la meditații, pentru că am plătit meditații la română, am înțeles ce se întâmplă!” – ni s-a plâns o cititoare. Femeia este extrem de supărată că o situație atât de serioasă, cum este evaluarea națională, care poate influența viitorul unui copil, este tratată „cu superficialitate. Nu vreau să spun incompetență, dar cred că profesorii sau cine face subiectele ar trebui să fie verificați pe alte două paliere superioare. Eu sunt contabil, cu cifrele lucrezi exact, și tot se face verificare… nu le am cu româna, aș accepta să se dea vina pe elevi, că nu învață, dar nu că li se dau subiecte-capcană! În loc de șpăgi, fraude și alte alea, o să auzim de subiecte depășite și pentru copii silitori? Chestia asta îi demoralizează tocmai pe elevii buni!”.