Opriti-l pe "Stefan Gheorghiu Titza"

Postez aici comentariul urmator , poate-i spune cineva de la obraz acestui pseudo jurnalist Titza-Calin: Va rugam faceti ceva si opriti-l pe idiotul ala sa mai publice nivelul radiatiilor la central Cernavoda. Chiar in cazul unui accident ca la Cernobal , care ar fi eficacitatea / castigul pentru faptul ca acest copy-paste Titza ne fute la cap zilnic cu un articol care nu-si are rostul ?!? Tot asa de bine , poate lua de la Inspectoratul de mediu , nivelul de poluare in aer si sa mai faca un articol (se plateste salariul la numarul de articole publicate ?)...