Colțul constănțeanului supărat

„Dacă tot sunt în concediu, după scumpirea accizei la benzină am vrut să mă conving, pe viu, dacă s-au scumpit prețurile în marile magazine. M-am gândit să cumpăr un baton de salam de Sibiu pentru masa de Paști, că ăsta ține. Nu mi-a venit să cred că prețul a sărit de 70 de lei, doar într-un hipermarket l-am găsit un pic mai ieftin, dar nu era aceeași calitate. Am întrebat la casă de ce s-a scumpit un produs care și așa costa foarte mult și mi s-a spus că totul e de la acciza asta, că sunt o grămadă de alte scumpiri. M-am dus, mai departe, în două piețe mari din Constanța. Am oamenii mei de unde cumpăr mere și pere toată iarna. Și ei le-au scumpit, tot din cauză că îi costă mai mult transportul, le aduc de departe. Așa că să nu ne mai spună nouă politicienii că acciza asta nu produce efecte!” – ni s-a plâns Miruna Amariei. Însă, o supărare și mare îi produc cititoarei noastre haitele de câini care-și fac veacul în Piața Griviței. La fel de supărată este și pe cei care le întrețin prezența aici, hrănindu-i cu ce pot. În plus, pentru că se apropie Paștele, iar vacarmul din această piață va fi de nedescris, femeia consideră că agenții de la poliția locală ar trebui să fie prezenți, non-stop, măcar în acest perimetru.