Colțul constănțeanului supărat

Fără îndoială, sistemul afișării electronice a temperaturii aerului și a orei în anumite zone ale orașului este salutat de constănțeni pentru utilitatea acestuia, fiecare având motivele lui să-l dorească în stare de funcționare. Având în vedere că unul dintre aceste sisteme, mai exact cel amplasat în intersecția din zona Casei de Cultură a Sindicatelor nu funcționează de ceva timp, mai mulți cititori atrag atenția celor răspunzători: „Să-l ajute să-și facă treaba din nou. Nu ne imaginăm că sunt cine știe ce costuri pentru sistemele astea, dar este posibil să nu se cunoască hiba asta de către cei răspunzători. De aceea am considerat că este de datoria noastră, de cetățeni, să tragem un semnal de alarmă. Nu de alta, dar ne-am obișnuit cu ele, în atâția ani, le considerăm foarte utile. Sunt lucruri mărunte, poate, pentru unii, dar plăcute pentru alții. Plus că o să ne vină turiștii, iar străinii nu prea au înțelegere pentru asemenea scăpări. Or, dacă edilii consideră că se cheltuiesc prea mulți bani de la buget pentru întreținerea și repararea ceasurilor, atunci să renunțe la ele, să le desființeze, să planteze pomi în locul lor”.