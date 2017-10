Colțul constănțeanului supărat

Aproape că nu există control al inspectorilor de la Protecția Consumatorului în urma căruia să nu se constate abateri de la calitatea alimentelor, și nu numai, unele foarte grave. O cititoare, care a lucrat o vreme în comerț și a văzut multe la viața ei, crede că ori de câte ori constată abateri grave de la calitatea produselor alimentare, care pun în pericol sănătatea oamenilor, furnizorului ar trebui să i se facă, imediat, plângere penală: „Eu am fost dată afară din comerț pentru că am îndrăznit să fac reclamație, personal, la OPC. Acolo nu merge să reclami ca anonim, dar nu m-am dat înapoi, am făcut plângere cu toate actele în regulă. Și s-au dat amenzi grase. După scandalul ăsta nenorocit cu carnea stricată, eu cred că trebuie să se ia măsuri mult mai aspre. Trebuie controlați și cei care vând lactate, carne, ouă, la colț de stradă. E multă sărăcie, plus că sunt mulți oameni simpli, care cumpără orice. Și de ce n-ar face-o, dacă nici măcar în marile magazine nu se garantează, întotdeauna, o marfă de calitate. Chestiile astea cu garanția la carne sunt vechi, e nevoie de controale tot timpul. Cred că trebuie angajați mai mulți inspectori la OPC, n-au cum să facă față la nebunia care va fi la vară. Pentru mulți oameni din comerț, riscul nu înseamnă mare lucru!”.