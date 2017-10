Colțul constănțeanului supărat

„Am divorțat de soție, iar eu am fost de acord să rămână copilul la ea. Este mama lui, a avut grijă de el. Sau cel puțin asta s-a întâmplat înainte să divorțăm. După ce ne-am despărțit, problemele ei cu nervii sunt și mai mari. Nu mai vrea să respecte programul de vizite după cum l-a făcut instanța, plus că sunt zile când mă sună să iau copilul la mine, că ea nu mai poate să vadă de el. Iar când mă duc să-l iau, nu vrea să mi-l dea. E clar că are probleme cu nervii. Nu vreau să-i fac un rău și mai mare, acum regretă că s-a ajuns la divorț, dar nici copilul nu pot să-l las pe mâinile ei. Poate să fie decăzută din drepturile părintești dacă se mai poartă și pe viitor, la fel?” – este dilema unui cititor, care și-ar fi dorit să depășească această situație fără să alerteze instituțiile privind protecția copilului, dar se consideră depășit de situație. v v vPotrivit consilierului juridic Carmen Gigică, punerea în primejdie a sănătății sau a dezvoltării fizice a copilului prin modul de exercitare a drepturilor părintești, prin purtare abuzivă ori prin abateri grave în îndeplinirea îndatoririlor de părinte constituie un motiv extrem de puternic pentru a se cere decăderea din drepturile părintești. Având în vedere că situația este delicată, tatăl poate cere ajutorul Direcției pentru Protecția Copilului.