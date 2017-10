Colțul constănțeanului supărat

„Apreciez foarte mult «Cuget Liber» că ne bagă în seamă pe noi, constănțenii cu probleme de sănătate. După principiul că dacă trei oameni îți spun că ești beat, trebuie să te duci la culcare, tot așa, dacă o să scrieți și iar o să scrieți despre unele mizerii din spitale, până la urmă, se va trezi cineva. Cu scuzele de rigoare, dar până acum, s-ar părea că după o reclamație se duceau la culcare…Ca să n-o mai lungesc cu vorbele de duh, părerea mea e că dacă ar fi condiții igienice în spital și nu s-ar mai bate apropouri pentru șpăgi, bolnavul ar avea altă stare. Nu cred că vreun pacient care-și permite n-o să le mulțumească în vreun fel doctorilor, personalului de îngrijire ș.a.m.d. Dar și săracul, care nu are de unde să dea, trebuie tratat cu respect. Eu cred că de aici vine înverșunarea asta a bolnavilor împotriva personalului, sunt luați toți la grămadă, ceea ce nu e corect!” - este de părere o cititoare. Femeia crede că un om bolnav are nevoie, în egală măsură, atât de tratament medical corect, cât și de „tratament moral corect”: „Am avut ocazia să discut cu mulți bolnavi internați. Cei care nu aveau să dea șpăgi tot timpul erau timorați, cu moralul la pământ. E nevoie de mai multă atenție pe linia asta, că doar tot doctorii spun că psihicul te vindecă, psihicul te omoară!”.