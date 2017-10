1

frumos articol

dar de ce cand copii altor natiuni isi etalaeaza muschii si talentele native in fata camerelor nu e abuz, dar la noi da? de ce tineti coltul asta pentru astfel de probleme, cand trebuie sa publicati probeleme ale municipiului? S-au apucat toti tatii sa-si antreneze micutii de la 4 ani? Stiti de la ce varsta incep antrenamentele gimnastele? Dar stiti cand a inceput Simona Halep? Se pare ca diferendele dintre gaini si tati pe seama educatiei copiilor nu vor inceta niciodata. Copii crescuti in fusta mamii nu fac figura buna in societate. Niciodata. Doar daca ajung gay se pot reabilita. Si multi ajung. Va rog sa lasati un loc special in pagina zilnica, unde oamenii sa-si posteze pasul... ”la cald”. Cu Politia, SPIT, medicii, judecatorii, pensiile etc. Si de unde sa puteti prelua idei pentru articole de ancheta. Dvs. lasati rubrica asta doar pe baza scrisorilor clasice pe care le publicati... Incercati mai mult. Nu cred ca veti pierde!