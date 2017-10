Colțul constănțeanului supărat

Ca urmașă a mamei sale, strămutate din Cadrilater, M. Popa a revenit cu o supărare mai veche. Femeia este indignată că nu a reușit să intre încă în posesia sumei cuvenite, cu toate că există o decizie a Comisiei județene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, privind compensațiile cuvenite cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria. Supărarea ei este cu atât mai mare cu cât suma pe care o are de primit este foarte mică, în comparație cu miliardele pe care le-au recuperat, de când s-a dat această lege, multe dintre cunoștințele sale: „Dosarul nu mai ține de prefectura noastră, a plecat de la Constanța. Sora mea s-a tot interesat, toți au recunoscut că banii n-ar fi mulți, dar cu toate astea nu i-am primit încă. Tot noi trebuie să înțelegem că e criză, să avem răbdare că se rezolvă, că bugetul Ministerului Finanțelor e cum e… Și răbdarea asta are niște limite. Așteptăm de atâția ani. Dacă erau mai mulți bani, angajam un executor judecătoresc…”. Cititoarea noastră se întreabă, și pe această cale, de ce statul nu are nicio problemă să-i execute pe datornici până și pentru cele mai mici sume, iar când vine vorba să se achite el de datoriile acumulate la cetățeni, „se face că plouă, și asta, cu anii!”.