Colțul constănțeanului supărat

„În loc să sufoce orașul cu atâtea sensuri giratorii, mai bine încercau să implementeze sistemul de undă verde, ca să descongestioneze circulația cu adevărat. Am fost în audiență, la poliție, să cer asta, și s-a notat propunerea mea, ba chiar mi s-a confirmat că e bună și, în plus, nu costă prea mult. E o nebunie ce se întâmplă la ora actuală pe străzile Constanței, a crescut enorm numărul mașinilor, am ajuns mai rău ca în Capitală. Iar noaptea, mulți șoferi tu-peiști n-au nicio problemă să încalce regulile de circulație, e o nebunie, iar speranțe să se circule mai normal nu există!” - este de părere o cititoare, care ne-a mărturisit că al doilea job o obligă să facă multe deplasări cu mașina în a doua parte a zilei.Așadar, se consideră, odată în plus, îndreptățită să reamintească autorităților locale de avantajele sistemului undă verde.Cu măsură. Cât privește perspectiva creșterii numărului de sensuri giratorii în oraș, fără a le contesta eficiența, cititoarea noastră, destul de experimentată în șofat, consideră că acestea reprezintă un mare impediment, dacă sunt amplasate la intersecția a două străzi foarte aglomerate: „Credeam că numai șoferii bucureșteni sunt mai tupeiști, dar nici cu constănțenii noștri nu mi-e rușine. Au început să forțeze norocul și tupeul în zonele extrem de aglomerate, de-aia se întâmplă și atâtea nenorociri. Sper ca Moș Crăciun să convingă autoritățile să demareze un program pentru ca și Constanța, un oraș realmente sufocat de mașini, să aibă, ca alte mari orașe, undă verde pe toate bulevardele mari, că nu sunt prea multe!”.