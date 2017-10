Colțul constănțeanului supărat

„Mi-am dorit mult un copil, însă problemele de sănătate nu mi-au permis. Acum patru ani, am înfiat un nepot, după ce fratele meu și-a luat mâinile de pe el și a plecat din țară. Băiatul are acum 11 ani și nu mă mai înțeleg cu el deloc. Soțul este navigator și stă prea puțin acasă. Băiețelul ăsta a intrat într-un anturaj dubios, nicio pedeapsă, nicio metodă nu țin la el. Degeaba îi spun că, dacă o ține tot așa, o să ajungă la școala de corecție! Am auzit de ideea ca elevii să primească lecții despre ce riscă dacă se iau de prostii de la procu-rori, judecători, ceva de genul. Mi se pare cea mai bună idee, la cât de rebeli sunt unii copii în ziua de azi. Trebuie speriați de mici, altfel, o să-și strice viitorul. Copii atât de mici vor putea fi prinși în programul ăsta, sau e vorba de elevi de liceu? Sunt o mamă disperată, mai ales că, nefiind copil născut de mine, rudele mă acuză că nu mă ocup destul de el. Acum înțeleg mai bine de ce copiii din ziua de azi au nevoie de altfel de educație decât cea de pe vremea noastră”.v v vÎntr-adevăr, potrivit unui protocol, semnat recent între Ministerul Educației și cel al Justiției, elevii cu vârste între 6 și 18 ani vor avea posibilitatea să ia lecții despre legislație, principii juridice și drepturi civice de la procurori și judecători. Practic, este vorba despre un program de educare a elevilor din învățământul preuniversitar în spiritul respectului față de lege, al echității sociale și atitudinii civice. Iar faptul că semnatarii protocolului și-au propus ca educația juridică să înceapă încă din primii ani de școală, este anticipat ca un mare câștig pentru tânăra generație, care va deveni mai conștientă de acțiunile sale, știind ce riscă. Cu cât elevii devin mai conștienți despre aceste lucruri mai devreme, cu atât este mai bine și pentru ei, și pentru societate.