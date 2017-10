Colțul constănțeanului supărat

Referitor la intenția de închidere a centrelor de colectare a fierului vechi, cu toate că o salută, o cititoare, care a insistat să-i păstrăm anonimatul, de teama consecințelor „îndrăznelii” de a-și exprima opinia, consideră că s-a ajuns într-un punct în care lucrurile par scăpate de sub control: „Din cauză că așa s-a dorit. Și o spun cu răspundere, pentru că în zona în care locuiesc, foarte aproa-pe de casa mea, este un centru din acesta de preluare fier vechi de ani și ani de zile. L-am chemat odată și pe sectorist, să-i arăt capacele de canalizare camuflate printre mormanele de fiare de tot felul, sârme împleticite, unele ruginite, special puse, ca să nu bați cu privirea ce-i acolo. Plus alte obiecte provenite din furăciuni din curțile oamenilor, de la căile ferate etc. etc., se putea verifica. Dar cine să verifice? Asta e problema, până la urmă, că nu se verifică și nu se iau măsuri împotriva celor care primesc la centrul lor deșeuri, despre a căror proveninență nici măcar nu întreabă. Ei cântăresc, dau banul și-atât!”.Controale și sancțiuniÎntrucât este sceptică în privința faptului că aceste centre vor fi vreodată închise, femeia consideră că, dacă s-ar „înteți” controalele la punctele de colectare, dacă s-ar verifica documentele firmelor „cu simț de răspundere”, dacă nu s-ar închide ochii în fața unor „deșeuri dubioase de-a dreptul” și s-ar aplica măsurile prevăzute de lege când se constată nereguli, este posibil ca „dezmățul de la aceste centre să se mai atenueze!”. De asemenea, cere ca pedepsele pentru patronii centrelor care achiziționează capace de canalizare să fie cu închisoare cu executare.