Colțul constănțeanului supărat

Cu toții admitem că salariile medicilor sunt jenant de mici. Însă, cititoarea noastră, Carina Dan, care știe ce înseamnă un bolnav cronic, nu este de acord cu pro-testele medicilor, cu toate că ori-cine, în țara asta, are acest drept: „Să ne aducem aminte, sub toate guvernele, medicii au protestat în-tr-o formă sau alta. Dacă se rezolva măcar problema cu salarizarea, astăzi nu mai erau atâtea nemul-țumiri. În plus, ar fi fost în țară atâția și atâția medici foarte buni!”.Pentru ca eternele nemulțumiri ale personalului medical, indiferent de nivelul pe care se află în organigramă, să fie cât de cât atenuate, cititoarea noastră crede că, măcar în ceasul al doisprezecelea, ar trebui acordați banii necesari pentru rezolvarea celor mai stringente probleme din sănătate. Ea, una, s-a săturat să-i tot audă pe politicieni că se lucrează la tot felul de strategii de salarizare, iar pe medici, că se pregătesc de proteste.Semnal de alarmă. „Dacă o țin tot așa, o să ne îngrijească felcerii, ca pe vremuri, la cât ne pleacă doctorii din țară. Și cei cu bani mulți trebuie să se gândească la faptul că, în situații de urgență, și dacă ar avea un avion la scară, tot la medicii români apelează. Doamne ferește să ai o criză de inimă, oricâți bani ai avea, în câteva minute nu poți să ajungi la Viena. Medicii, mai ales cei buni, trebuie încurajați să rămână în țară!”.