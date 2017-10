Colțul constănțeanului supărat

Plecată din țară, dar bună de plată la cheltuielile asociației! Acesta este of-ul cititoarei noastre, Marieta Krasovski. Femeia nu înțelege cum este posibil ca și pentru cele șapte luni de zile cât a locuit la fiica sa, în Spania, să figureze pe lista de întreținere cu o serie de cheltuieli: „Bun, acum am înțeles că trebuia să fac o cerere dinainte să plec, pentru scutire… Dar nu mi-a spus nimeni, nici nu mă pricep la chestiile astea, eu am plătit mereu cât mi s-a cerut, nici nu au fost cazuri să fim păcăliți sau ceva de genul… Nu asta e problema, ci faptul că am plătit pentru ce n-am consumat, inclusiv liftul și femeia de serviciu”.ClarificăriDebranșați total sau parțial de la utilități, proprietarii care pleacă de acasă pentru o perioadă mai îndelungată au obligația să-și plătească cheltuielile către asociație, chiar dacă nu mai locuiesc în imobilul respectiv. Aceste obligații fac obiectul cotei părți indivize, care se calculează pentru folosirea spațiilor comune din bloc, raportată la suprafața utilă a imobilului. Referitor la problema liftului, potrivit legislației, proprietarii au de plătit nu folosirea acestuia, ci reparațiile și service-ul liftului.Alte cheltuieli comune privesc lucrările de reparații ale teraselor, interfoanelor, conductelor comune, dar și activitățile gospodărești, inclusiv salariul femeii de serviciu, al administratorului, indemnizația președintelui. Practic, partea comună ce nu se poate abandona, chiar dacă familia respectivă renunță la folosirea acesteia, intră la plată.