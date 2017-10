Colțul constănțeanului supărat

„Am crezut că dacă am scăpat de portocalii, o să se micșoreze taxele și impozitele, o să avem lefuri mai mari, dar până acum ni se servește cu totul altceva. Supărarea mea este strict certificatul energetic. Știam și eu la ce servește, dar că nu este obligatoriu. Pentru ca acum să nu pot să vând casa fără această hârtie mâncătoare de bani, ca atâtea altele fără rost în țara asta. Vă mulțumesc anticipat pentru lămuriri, V. Criseanu”.Această hârtie mâncătoare de bani, cum o numiți dumneavoastră, sau certificat de performanță energetică, cum se numește oficial, domnule Criseanu, are rolul de a arăta calitatea unei clădiri și el este obligatoriu când se fac tranzacții imobiliare. În principiu, acest certificat se întocmește de către un auditor energetic autorizat și ar trebui să cuprindă toate datele care implică o bună funcționare a clădirii. Mai exact, încălzirea termică a încăperilor, încălzirea apei pentru consum, ventilarea, iluminatul sau orice alte utilități, toate acestea arătând cât de eficientă este clădirea pe care vrei s-o cumperi sau, mai nou, s-o închiriezi.Demersul este obligatoriu începând de la 1 ianuarie 2011, dată de la care proprietarii de locuințe unifamiliale și apartamente din blocurile de locuințe trebuie să pună la dispoziția potențialilor cumpărători sau chiriași certificatul de performanță energetică.