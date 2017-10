Colțul constănțeanului supărat

S-ar părea că luna septembrie a debutat sub auspiciile protestelor de tot felul, la care se adaugă și acțiunile pe care medicii susțin că le vor demara din 18 septembrie a.c. Diana Manole consideră că numai prin proteste de anvergură, evident, pașnice, vocea românilor nemulțumiți de o problemă sau alta poate fi auzită, însă are serioase rezerve când se pune problema unor asemenea acțiuni în rândul medicilor: „Eu vorbesc în cunoștință de cauză, am părinții cu boli cronice, bieții de ei sunt clienți ai spitalului din cauza problemelor pe care le au de ani de zile. Vă spun cu toată sinceritatea și nu vreau să supăr pe mine, dar o să am înțelegere față de situația medicilor când orice bolnav, fie el și boschetar, o să fie tratat ca un om, fie în spital, fie la Urgențe, fie la policlinică, oriunde… Când n-o să mai fiu nevoită să dau șpagă și o să simt eu nevoia să-i cumpăr doctorului o floare sau o cutie de bomboane, atunci o să-mi pun o pancartă pe piept și o să susțin doctorimea constănțeană. Supărarea mea foarte mare este că din cauza multor șpăgari, suferă și doctorii de calitate, care nu sunt deloc puțini. Plus că mulți ne tratează, dar în silă, iar multe asistente se plâng bolnavilor de propriile salarii, ca și când e vina noastră de situația asta. Și noi avem salarii mici, dar ne facem treaba la locul de muncă. Ce, un vânzător câștigă mult? Ce-ar însemna să rotunjească singur prețul pe motiv că e prost plătit? Eu cred că personalul medical, la pregătirea pe care o are, ar trebui să citească atent aceste păreri și să înțeleagă că o diplomă pălește dacă doctorul are inima de piatră. Așa că s-o lase mai ușor cu grevele!”.