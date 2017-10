Colțul constănțeanului supărat

Constantina Lung locuiește de puțină vreme la bloc și se consideră depășită de procedura de calcul a costurilor de întreținere. Mai ales că în bloc există și locatari debranșați, care fac scandal pe motiv că sunt incluși abuziv la tot felul de cheltuieli. Ca cititoare a ziarului nostru, și-ar dori să afle care sunt, concret, părțile comune ale blocului care, lună de lună… înghit sume serioase: „Am rugat un domn din comisia de cenzori să-mi explice, dar mi-a dat un număr de lege și m-a trimis la internet. Eu nu mă pricep la așa ceva și nici măcar nu am calculator în casă”.Cât privește părțile comu-ne care creează atâtea probleme locatarilor, acestea sunt instalațiile de apă rece și caldă, de încălzire și cana-lizare din subsol și de pe verticală, până la intrarea în apartamente, inclusiv conducta tip „T”, de separație (din această cauză, în momentul debranșării de la instalațiile blocului nu puteți fi scutiți de la plata reparațiilor acestor conducte, care rămân în continuare și în proprietatea dumneavoastră); ascensorul și instalația aferentă (întreținerea ascensorului e obligatorie, indiferent dacă acesta este utilizat sau nu. Cei care locuiesc la demisol, parter și la etajul întâi și nu folosesc liftul pot fi scutiți de la plata energiei electrice consumate de ascensor); fațada blocului, inclusiv a balcoanelor; terasa sau acoperișul; uscătoria, spălătoria, biroul administrației și alte spații comune (acestea nu pot fi utilizate de către terțe persoane în interes personal decât în condițiile în care jumătate plus unul dintre proprietari sunt de acord cu închirierea); structura de rezistență, holurile, casa scării, intrarea în bloc (asupra acestora nu are nimeni voie să intervină fără aprobări din partea conducerii asociației și fără autorizații de la primărie, acolo unde este cazul); terenul blocului, plus cel mult 80 de centimetri de jur-împrejurul clădirii.