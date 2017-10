Colțul constănțeanului supărat

„Sunt foarte supărată, am vândut casa părintească acum șase ani, dar nu mi-a cerut ni-meni certificat energetic! Acum, ce să vezi, s-au molipsit toți, nu știu ce taxe și impozite să mai bage și s-au gândit că un bir ener-getic ar mai băga niște bani în buzunarul statului. Nu poți să mai vinzi o casă ori un apar-tament fără actul ăsta ori este ceva benevol? Clientul meu ține morțiș să comand analiza asta! I-am spus că nu-l opresc să aducă un expert să vadă casa, dacă vrea, dar eu alte cheltuieli nu fac, chit că nu mai vând!” (Anamaria Neagoe).v v vOricâtă supărare aveți, doamnă Neagoe, clientul nu are nicio vină când cere acest certificat energetic, întrucât, de ceva vreme, legislația cere acest lucru. Pentru clarificare, certificatul de perfor-manță energetică al unei clădiri, care se realizează de către un auditor energetic autorizat, este un document tehnic, informativ, care se referă la tot ceea ce implică o bună funcționare a clădirii. Adică, încălzirea termică a încăperilor, încălzirea apei pentru consum, ventilarea, iluminatul sau orice alte utilități, toate acestea arătând cât de eficientă este clădirea pe care vrei s-o cumperi sau închi-riezi. Practic, începând de la întâi ianuarie 2011, proprietarii de locuințe și apartamente trebuie să pună la dispoziția cumpărătorilor sau chiriașilor certificatul de performanță energetică.De precizat că cea mai bună clasă energetică este clasa „A”, pe când cea mai proastă este clasa „G”. Categoric, acest document poate influența și prețul de piață al unei locuințe, lucru de care clienții mai bine informați își doresc, evident, să profite, dacă tot îi ajută legea.