Colțul constănțeanului supărat

Ca mamă a unui băiat care a cochetat ceva timp cu etnobotanicele, o cititoare a ziarului nostru ne-a mărturisit că se numără printre cei mai vehemenți susținători ai desființării magazinelor care comercializau substanțe cu conținut halucinogen gen etnobotanice. Femeia nu a apucat să se bucure însă prea mult de închiderea magazinelor, întrucât susține că și în continuare, con-sumul de etnobotanice este la îndemâna multor oameni. Și asta, din cauză că aceste substanțe pot fi în continuare procurate, cel puțin în anumite zone ale Constanței: „Eu spun ce văd cu ochii mei, se vând etnobotanice, sigur, pe sub mână, la greu în Tomis Nord, de colo până colo în acest cartier… Rog autoritățile din țara asta să facă în așa fel să trimită polițiști care se pricep la astea să-i salveze pe tineri. Da, o să mi se spună că, la câte probleme mai grave are orașul ăsta, sunt foarte puțini polițiști. Dar oare e ceva mai grav decât sacrificarea unor tineri fără minte? Plus că cei prinși că vând ar trebui închiși pe viață, așa cum și ei distrug viețile atâtor tineri, revin, fără minte!”.v v vAviz și părinților! Întrucât știe sigur că astfel de produse continuă să fie consumate și la petrecerile la domiciliile unor liceeni, femeia consideră că părinții care găzduiesc astfel de evenimente au datoria morală să fie foarte atenți la astfel de lucruri.