Colțul constănțeanului supărat

Statisticile, dar și datele reieșite din programul național de evaluare a stării de sănătate a populației arată că românii sunt tot mai predispuși la afecțiuni cardiovasculare și obezitate. De când a auzit că Ministerul Sănătății intenționează să inițieze o nouă rundă a programului de evaluare a sănătății românilor, cititoarea noastră, Sandra Dan, este apăsată de supărare. Cu atât mai mult cu cât deține informații că doar 60 % dintre milioa-nele de români cărora le-au fost trimise taloane au mers la medic: „Avem medici și în familie, și printre cunoștințe. Toți mi-au spus că testele din programul de sănătate au descoperit mulți oameni bolnavi, dar prea puțini dintre ei, deși au fost anunțați, s-au prezentat la cabinete. Eu cred că trebuie umblat la rădăcina răului, nu programele astea sunt soluția. Cel mai bine ar fi să interzică toate otrăvurile din alimentație care ne otrăvesc stomacul, ficatul, inima etc. Să lase de-o parte interesele de afaceri, dacă așa ceva e posibil în România, și să meargă la sursa bolii. Cum trăiau oamenii înainte fără atâtea prostii pe masă? Dacă se merge pe programe și nu se face altceva, oricât de mulți bani ar fi în vistieria acestei țări, tot n-o să fie destui pentru tratarea oamenilor. Plus că este o mare inechitate ca să plătești asigurări de sănătate pe orice venit, iar dacă vrei să-ți faci analize sau ai nevoie de un medicament, să-l plătești din buzunar!”